Ex-técnico do Vasco dispara contra Ramón Díaz: ‘Você e seu filho estão enganando o clube’

O técnico Ramón Diaz, do Vasco, foi alvo de duras críticas de Joel Santana após a eliminação na semifinal do Cariocão, diante do Nova Iguaçu. Campeão brasileiro e da Mercosul pelo Cruzmaltino, o ex-treinador detonou o paraguaio e também aproveitou para criticar o defensor Robert Rojas, que chegou recentemente ao clube.

- Nada contra o Nova Iguaçu, mas o Vasco não pode fazer isso com a torcida não, foi vergonhoso, vexatório. Ramón, você não sabe nada, você e teu filho estão enganando o Vasco. Quem tá falando aqui é o Papai Joel. Botar aquele time em campo, do jeito que jogou. Tomou um passeio do Nova Iguaçu - começou Joel.

- Você está de sacanagem com a gente, cara. Sessenta mil vascaínos lá, chorando, e você fazendo besteira em cima de besteira. Da onde você tirou esse tal de Rojas. Você só quer botar gringo. Isso aqui é Vasco, você tem que respeitar mais o Vasco. Tá pensando que está enganando a quem? - completou o ex-treinador.