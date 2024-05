Fernando Prass foi campeão pa Copa do Brasil pelo Vasco em 2011 (Foto: Cleber Mendes)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo (26), o Maracanã recebeu o Futebol Solidário, evento organizado pela CBF em parceria com o Flamengo. A partida foi um jogo de futebol amistoso entre o time de Ronaldinho Gaúcho e Cafú, comandados por Mano Menezes e Dorival Júnior.

Com o intuito de arrecadar dinheiro e doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, a partida reuniu diversas lendas do futebol. Entre elas, dois goleiros históricos do cenário nacional: Fernando Prass e Carlos Germano.

Carlos Germano e Fernando Prass foram os goleiros do Futebol Solidário (Foto: Reprodução/Instagram)

Considerados ídolos pelos vascaínos, os goleiros marcaram a história do Vasco. Como título mais relevante, Prass foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e Carlos Germano foi campeão da Libertadores em 1998.

Campeão da América pelo Vaco em 1998, Carlos Germano virou preparador de goleiros do Vasco (Foto: Divulgação Twitter/Vasco)

Os ídolos se encontraram no Maracanã e Prass aproveitou o encontro para relembrar uma música da torcida vascaína em homenagem aos dois. Na foto, Prass e Germano se abraçam. Na legenda da publicação Fernando escreveu:

- Agarra demais, a muralha da Colina se chama Fernando Prass. E não tem engano, ele é treinado pelo herói Carlos Germano -

O post foi feito em colab entre Fernando Prass e Carlos Germano (Foto: Divulgação/Instagram)

Fernando Prass também deu declarações sobre o retorno de Philippe Coutinho ao Vasco. Os jogadores dividiram vestiário no início da carreira do meia/atacante.