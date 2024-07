Reforma de São Januário: entenda os próximos passos para a modernização do estádio do Vasco

Vasco tem a intenção de começar a reforma de São Januário após o término do Brasileirão (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 06/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a sanção do projeto de lei, as empresas interessadas em adquirir o potencial construtivo já podem negociar com o Vasco. No entanto, ainda não é uma questão tão simples de ser resolvida. Entenda o que falta para a reforma de São Januário sair do papel abaixo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

➡️ Novo São Januário: confira as imagens do projeto de reforma e modenização do estádio do Vasco

Hoje, falta justamente a concretização da operação por parte do Vasco e empresas interessadas em adquirir o potencial construtivo. Além disso, o Vasco também precisa correr atrás de quem vai tocar a obra. A ideia da diretoria é de que tudo esteja resolvido até setembro.

Outro ponto importante, que ainda está em debate, é a capacidade total do "novo" São Januário. De acordo com o projeto, o futuro estádio do Vasco terá a capacidade para 47 mil pessoas. Porém, Pedrinho já participa de reuniões que visam aumentar para 57 mil torcedores.

Tive uma reunião, e há possibilidade de sair de 47 para 57 mil pessoas de capacidade, com ampliação de setor popular. Espero que isso seja confirmado. Temos relações com investidores para compra do potencial construtivo. Temos de ver quem vai tocar a obra. Se isso acontecer até setembro, a gente espera iniciar a obra em dezembro ou janeiro. O prazo é de obra por três anos — disse Pedrinho em coletiva

A ideia de Pedrinho é de que o Vasco comece as obras no mais tardar em janeiro. Ou seja, a tendência é de que o Campeonato Brasileiro seja a última competição no "antigo" São Januário.

Pedrinho quer que o "novo" São Januário tenha capacidade para 57 mil pessoas (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

São Januário completa 100 anos em abril de 2027. O vascaíno que quiser aproveitar a Colina Histórica antes das obras começarem, a hora é agora.