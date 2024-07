Bolasie provoca Vasco e justifica poucos gols pelo Criciúma: ‘Acordaram’

Bolasie em ação pelo Criciúma (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Criciúma, Yannick Bolasie deu declaração curiosa sobre o Vasco e a marcação dos defensores do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao portal ge, o congolês justificou o número baixo de gols pelo Tigre até aqui e provocou o clube carioca, contra quem teve ótima atuação na quarta rodada do Brasileirão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Parece que, depois do Vasco, eles (os defensores) acordaram. Estão sempre em cima, mas sempre enfrentei isso na carreira. Dois, três jogadores sempre em cima, e aí eu que tenho que achar alternativas para superar isso - comentou Bolasie.

O atacante tem quatro participações em gols desde que chegou ao Criciúma, sendo três delas - um gol e duas assistências - na partida diante do Cruz-Maltino. O congolês também balançou as redes contra o Cruzeiro, no último compromisso da equipe catarinense, o primeiro no Heriberto Hülse.

- Muito importante marcar um gol em casa, diante da torcida, mas mais importante é o que eu sempre falo, conquistar os três pontos. Acho que estou bem, deixando tudo fluir naturalmente. Obviamente o Brasil é um país gigante, as viagens atrapalham um pouco. Então vou vendo como me sinto depois de cada jogo e viagem - disse Bolasie.

- Eu não olho muito as estatísticas, mas se for pra falar algo eu diria que os goleiros, no momento, estão fazendo o trabalho deles e eu tive um pouco de azar por não ter marcado mais gols. Não penso muito nessas coisas, o mais importante é que quando estou em campo tento performar o melhor que posso e se tudo fluir no dia e se eu fizer o gol, dar uma assistência e o time vencer, estou feliz - finalizou o atacante.

Yannick Bolasie, que provocou o Vasco em entrevista, em ação pelo Criciúma (Foto: Reprodução/Instagram)