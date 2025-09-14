PC Oliveira bate o martelo sobre o cartão vermelho em Vasco x Ceará

O comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira analisou a expulsão do meia Rodriguinho, do Ceará, no segundo tempo da partida contra o Vasco. Em partida váilida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes ficaram no empate em 2 a 2, em São Januário.

No final da segunda etapa, o árbitro Matheus Candançan expulsou direto o volante do Ceará após entrar de sola numa jogada com o meia adversário, Cauan Barros. Na transmissão da partida, PC Oliveira avaliou a expulsão como correta, por parte do companheiro de profissão.

O nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira analisou aquela entrada do Rodriguinho no Barros. Para ele, a ação do jogador do Ceará foi de força excessiva. Ou seja, ele expulsaria o Rodriguinho - contou o narrador.

Como foi Vasco x Ceará?

Texto por: Esaú Souza

No retorno do Brasileirão, Vasco e Ceará fizeram um jogo movimentado em São Januário. Philippe Coutinho, em seu centésimo jogo pela equipe carioca, abriu o placar no início ao acertar cobrança de falta.

A resposta alvinegra veio pouco depois. Os mandantes erraram na saída de bola, Paulo Baya seguiu no lance e exigiu boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Galeano apareceu para empatar o jogo. Na sequência, Coutinho quase marcou seu segundo gol, mas parou em Bruno Ferreira.

Na reta final do 1º tempo, o Ceará teve duas chances de ficar na frente do placar. Primeiro, Léo Jardim espalmou chute forte de Pedro Raul. Depois, o goleiro se esticou para defender uma tentativa de Dieguinho.

Partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No início do 2º tempo, Vegetti parou em nova defesa de Bruno Ferreira. Paulo Baya cobrou falta e Léo Jardim apareceu para tirar. A partida seguiu com muitas disputas no gramado.

O panorama do jogo mudou quando Rodriguinho, com poucos minutos em campo, foi expulso de forma direta após entrada em Barros. Tendo um a mais, o Vasco aumentou a pressão e chegou ao segundo gol com Cuesta, que completou cruzamento de Andrés Gomez.

Mesmo em desvantagem numérica, o Ceará seguiu pressionando o adversário. Após finalização, Léo Jardim deu rebote e Pedro Henrique apareceu para igualar o marcador. Assim, o Alvinegro arrancou um empate em São Januário.