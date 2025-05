Rayan assume provocação à torcida do Fluminense após gol do Vasco: ‘Fiz o C’

Rayan chamou atenção durante o primeiro tempo do clássico entre Fluminense e Vasco neste sábado (24), pela décima rodada do Brasileirão. O atacante cruz-maltino provocou a torcida tricolor após o gol de João Victor, que abriu o placar para os visitantes no Maracanã; Vegetti, contra, igualou o placar para a equipe das Laranjeiras.

Aos 24 minutos, Lucas Piton cobrou uma falta lateral na cabeça do zagueiro, que se antecipou ao Fábio e marcou de cabeça. Na comemoração, o cria da base do Vasco fez um gesto de ''C'' para a torcida do Fluminense, em alusão ao rebaixamento do Tricolor à terceira divisão do Campeonato Brasileiro, em 1998.

Imediatamente os jogadores do Flu partiram para cima do atleta vascaíno, e uma confusão tomou conta do campo Na saída para o intervalo, Rayan foi questionado sobre o sinal feito na comemoração e admitiu ter provocado o adversário.

— Sim. Fiz o "C" sim. É uma provocação, é do jogo, clássico é assim mesmo. Eu faço essa provocação desde a base. Agora, no profissional, então não vou mudar minha personalidade. Clássico é sempre jogo quente, faz parte do futebol — disparou o atacante do Vasco.

Veja detalhes de Fluminense x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Smon (SP) e Francisco Chaves Bezerra (PE);

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP);

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lima; Serna, Arias, Everaldo.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Mateus Carvalho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.