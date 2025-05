Fluminense x Vasco estão se enfrentando no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, empate em 1x1, com gols de João Victor, para o Vasco, e Vegetti contra, para o Fluminense. O jogo está movimentado, mas a repercussão da partida se deu por conta de uma atitude de um jogador do Vasco.

Aos 24 minutos, Lucas Piton cobrou uma falta lateral na cabeça de João Victor, que se antecipou ao Fábio e marcou de cabeça. Na comemoração, Rayan, cria da base do Vasco, fez um gesto de ''C'' para a torcida do Fluminense. A provocação faz referência ao rebaixamento do Tricolor das Laranjeiras Série C em 1998.

Imediatamente os jogadores do Fluminense partiram para cima do atleta vascaíno, e uma confusão tomou conta do campo. Na web, torcedores dos dois times começaram a se manifestar em relação ao gesto. Veja a reação da web e o gesto abaixo.

RJ - RIO DE JANEIRO - 24/05/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLUMINENSE X VASCO - Joao Victor jogador do Vasco comemora seu gol durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

Veja gesto dos jogadores do Vasco para a torcida do Fluminense e reação da web

Como está o jogo

No primeiro tempo, Fluminense x Vasco fizeram um jogo extremamente movimentado, com chances para os dois lados. O Vasco começou um pouco melhor e abriu o placar com João Victor, mas recuou demais após sair na frente. Algum tempo depois, Rayan teve duas chances de fazer 2 a 0, mas parou em Fábio e na trave.

A partir dos 25 minutos, o Fluminense controlou as ações da partida e começou a pressionar o Vasco. Everaldo e lima tiveram boas oportunidades, mas não finalizaram bem. Até que Lima cabeceou e Léo Jardim espalmou no peito de Vegetti, que nada pode fazer.

O segundo tempo promete ser um jogaço, já que os dois clubes contam com o apoio da sua torcida no Maracanã e querem sair com a vitória para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro.