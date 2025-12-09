Como camisas do Vasco foram parar em um campo de refugiados no Malawi

O vascaíno Thiago Villaça Oliveira ganhou destaque em uma campanha por sua histórica única que conectou o Vasco a um campo de refugiados no Malawi. Sua paixão pelo clube foi muito além das arquibancadas de São Januário e, em gestos de solidariedade, uniu o clube Cruz-Maltino à África.

A vivência de Thiago com o Vasco começa em 2019, quando uma viagem ao Malawi, na África, o levou a um campo de refugiados com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Lá, ele estabeleceu um forte vínculo com o congolês Coach Malaki, ex-jogador de futebol que comanda uma escolinha para as crianças da região.

- Quando estive no Malawi pela primeira vez, criei uma ligação muito forte com o Coach Malaki e com o projeto dele. Desde então, venho ajudando e, em 2021, consegui enviar uma mala cheia de camisas do Vasco para as crianças. Ali começou essa ponte entre o clube e o campo de refugiados. O esporte coloca todo mundo em pé de igualdade e se torna uma grande ferramenta de inclusão e empoderamento - detalhou.

A história de Thiago ganhou destaque na campanha "Betfera do Mês" da Betfair, patrocinadora máster do Vasco, que busca privilegiar torcedores que representam seus clubes com histórias únicas e muita paixão.

Thiago Villaça Oliveira, gestor de marketing, une o amor pelo Vasco com trabalho voluntário em campo de refugiados no Malawi (Foto: Divulgação)

Vasco vive mês mais decisivo do ano

Com o fim do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense voltam as atenções para a disputa da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quinta-feira (11), no Maracanã.

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Além do clássico carioca, Cruzeiro e Corinthians decidem a outra parte da chave. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.