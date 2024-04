Ramón Díaz ironiza presença de público baixa em clássico entre Fluminense e Vasco: ‘Pandemia’

Copiar Link

O técnico do Vasco, Ramón Díaz, ironizou o público presente no Maracanã para o clássico entre Fluminense e Vasco. Ao todo, um pouco mais de 25 mil torcedores estiveram no estádio. Para o argentino, se a divisão fosse igualitária, os vascaínos encheriam o local. Confira no player acima.

Me surpreendeu que num clássico tão importante do Rio tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não pode dizer. É uma lástima porque é um espetáculo de dois times que têm muita torcida, com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia na pandemia (risos). Um jogo na pandemia. Se você dá a metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde (dividir o estádio) — cornetou Ramón Díaz.

Vasco perdeu o primeiro clássico no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE RAMÓN DÍAZ:

ANÁLISE DA PARTIDA

- Entendo que o time não jogou bem no primeiro tempo. Fomos superados pela qualidade técnica que eles têm. Tivemos um par de situações com Pablo, depois tivemos algumas ocasiões em que poderíamos fazer o gol. No segundo tempo, melhoramos, fomos mais pulsantes. Tivemos uma situação muito clara com Rayan. Depois foi marcado impedimento com Clayton.

- Não fomos claros no jogo. Creio que merecíamos um pouquinho mais porque a equipe sempre está lutando, estamos jogando com jovens. Rayan, David e outros jogadores jovens estão crescendo. Tivemos três jogos numa semana, temos pouca reposição, mas os jovens vão se adaptando e vão melhorar.

PÊNLATI A FAVOR DO VASCO

- Não é para ser polêmico, mas Vegetti bate e pega na mão. E foi pênalti claro, muito claro. Não sei por que o árbitro não marcou. Ao longo da rodada, vocês vão ver situações muito semelhantes e vão marcar o pênalti. Não quero ser polêmico, quero ser justo. O Vasco faz um esforço enorme com contratações e com seu público. Não há polêmica, mas foi muito claro.

FALTA TRANQUILIDADE?

- Merecíamos mais. O que está faltando é um pouco de tranquilidade. Corremos muito, mas antes de cruzar precisamos de um pouco mais de inteligência. Falta tranquilidade. O time corre e pressiona, mas falta. Teremos tempo para trabalhar esta semana. Estou contente com o plantel. A equipe faz gol. Não é que falta. Estaria preocupado se a equipe não tivesse chances e nem gol. A torcida nos acompanha. A gente poderia ter lotado o estádio, mas não se pôde. Não sei por quê, mas não pôde. Se permitissem, teríamos lotado.

JOÃO VICTOR

- Porque tem que colocar quem está bem. Não estão 100%. Nenhum dos dois. Falaste do João Victor. Entende que o Maicon não fez um grande jogo? Saiu no último jogo por um golpe. Tem que botar quem está em boas condições.

PITON

- Lucas é um dos jogadores que tem duas funções fundamentais: primeiro marcar e depois a projeção. Creio que é um dos laterais que mais cruzam e que mais marcam gols ao longo da temporada. Teve esforço recente e jogou praticamente em todas as partidas. Lateral que queremos aproveitar pelo lado esquerdo, onde ataca e cruza. Está fazendo um esforço enorme, mas creio que vai se recuperar durante a semana e fazer uma grande partida.

ESTREIA DE HUGO MOURA

- Me surpreendeu. Estava muito bem. Jogador que estávamos pedindo e necessitando. Agressivo, com boa qualidade com a bola nos pés, bola parada. Vai nos ajudar muito.

AUSÊNCIA DE PAYET

- Faz um mês e 14 dias que não treina conosco. É um time com muita dinâmica, agressiva. Nesses dois jogos, com Bragantino e hoje, fizemos bons partidos. Falhamos em algumas finalizações, mas vamos seguir crescendo.

- Esperamos que ele se recupere e esteja 100%. No ano passado, ele veio sem atividade, perdeu 10 ou 12 quilos e nós o colocamos 100%. Os fisiologistas e os preparadores físicos do clube estão trabalhando muito bem. Temos que adaptar a todos para que possamos fazer um bom campeonato.