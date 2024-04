Torcedores do Vasco criticam trabalho de ex-diretor de futebol: ‘Parabéns Alexandre Mattos’

Vasco perde para o Fluminense, e torcedores criticam trabalho de ex-dirigente (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Alguns vascaínos ficaram na bronca com o ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos. Os torcedores ironizaram as contratações e parabenizaram ironicamente os investimentos feitos pelo dirigente, após a derrota para o Fluminense, na terceira rodada do Brasileirão. Confira as reações abaixo.

