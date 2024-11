Coincidência bizarra liga Botafogo x Vasco de hoje a goleada histórica

Vasco x Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Fernanda Gondim e Pedro Werneck • Publicada em 05/11/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O anúncio da nova camisa do Botafogo, às vésperas do clássico contra o Vasco no Nilton Santos, soou desesperador para alguns torcedores mais supersticiosos. Outra estreia de camisa no Clássico da Amizade traz de volta memórias de 14 anos atrás, quando Botafogo e Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Carioca, também no Nilton Santos, em um dia que acabou em uma histórica goleada cruz-maltina por 6 a 0.

Coincidência liga os dois Botafogo x Vasco

Por parte do Glorioso, outra estreia estava marcada para aquele 24 de janeiro além da de Loco Abreu, futuro ídolo alvinegro. Naquele dia, o Botafogo lançou seu novo terceiro uniforme, apostando em um inédito cinza predominante. A camisa, que ficou taxada como amaldiçoada, caiu no esquecimento e poucas vezes foi usada após a trágica derrota.

Para o duelo desta terça-feira (5), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo novamente estreará uma nova camisa, contra o Vasco, no Estádio Nilton Santos. Em parceria com a PariMatch, patrocinadora máster do clube, o novo uniforme carrega como mantra o canto da torcida "o meu sangue ferve por você" e combina a cor da casa de aposta às do clube.

Torcedores citam coincidência nas redes

O jogo vale para o Botafogo a chance de abrir uma boa vantagem em relação ao Palmeiras na disputa pelo título do Brasileirão. O Verdão foi derrotado pelo Corinthians nesta segunda-feira (4), dando ao Alvinegro a chance de aumentar para seis pontos a diferença. Nas redes sociais, torcedores relataram medo com a coincidência entre os clássicos.

Em busca da vaga na Libertadores

Para o Vasco, a vitória no clássico significa se manter vivo na luta por uma vaga na Libertadores, maior objetivo da temporada após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil.

Com o retorno de Vegetti e Hugo Moura, ausentes na última rodada por suspensão, o Vasco vem reforçado para tentar repetir o bom resultado contra o Botafogo no Nilton Santos, em dia de estreia de um novo uniforme.

