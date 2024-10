Web repercute erro da Globo em São Paulo x Vasco: ‘Nem eles acreditam’

São Paulo e Vasco duelam no Brinco de Ouro da Princesa (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 22:36 • São Paulo (SP)

A transmissão de São Paulo x Vasco, na Globo, teve um erro inusitado durante o primeiro tempo, no Brinco de Ouro da Princesa. Após o gol do Tricolor, o placar não foi atualizado, o que gerou repercussão nas redes sociais. Após alguns minutos, a falha foi corrigida.

O São Paulo marcou o gol aos nove minutos, e o placar foi atualizado automaticamente com o gol. No entanto, aos 11:47, o marcador voltou a ficar 0 a 0. Aos 13:15, após sinalização do narrador Everaldo Marques, o placar voltou a ficar em 1 a 0 para o time paulista.

O gol do São Paulo saiu após um erro de saída de bola do Vasco. O francês Payet deu um passe na fogueira para Hugo Moura, que tocou no pé do adversário. Luciano recebeu no ataque, tabelou com Calleri e chutou entre as pernas do goleiro Léo Jardim.

