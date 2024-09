Rafael Paiva cobra Rayan após expulsão em jogo do Vasco: ‘Não conseguiu se controlar’

Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 01:43 • Curitiba (PR)

Mesmo com a classificação do Vasco, Rafael Paiva não "passou a mão" na cabeça de Rayan após a expulsão do atacante. Segundo o técnico cruz-maltino, o jovem revelado pelo clube "não conseguiu se controlar".

Pela fase da competição, mata-mata, falamos muito sobre isso e achei que ele não conseguiu se controlar, errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial. Apesar do erro, ele está no caminho da evolução e acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou. Nos sacrificamos por ele também, porque a gente sabia que se não classificássemos, haveria muita cobrança em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez pra gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Rayan — disse Rafael Paiva. E finalizou:

- A gente sabe como é difícil esse momento, porque o jogador que sai, a responsabilidade ainda é gigantesca. O Rayan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, um jogador de nível de seleção brasileira. Sabemos que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não ser cometidos. O jogo era muito quente, depois de tudo que aconteceu no primeiro jogo.

Agora, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo. O jogo que decide o próximo adversário do Cruz-Maltino acontece nesta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h45m de Brasília.