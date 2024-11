Fortaleza x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e Vasco se enfrentam neste sábado (9) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:25 • Fortaleza (CE)

Fortaleza e Vasco se encaram, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Leão do Pici é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 9ª posição com 43 pontos.

O Vasco encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VASCO

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Terezin;

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Britez, Kuscevic e Titi; Rossetto, Hércules, Emmanuel Martínez e Mancuso; Marinho, Moisés e Juan Lucero.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Payet (Coutinho); Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez e Vegetti.