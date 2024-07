Rafael Paiva abre o jogo sobre reestreia de Philippe Coutinho pelo Vasco

(Fotos: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 22:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco venceu o Atlético-GO, jogou bem, engatou a quarta vitória seguida e encantou a torcida. Apesar do bom momento, a possível volta de Philippe Coutinho ao clube ainda é o assunto mais comentado nos bastidores. O técnico Rafael Paiva falou sobre a reestreia do craque. Confira!

- A gente está tentando condicionar os jogadores que chegaram para estarem no nível do grupo. Estão trabalhando forte e temos que ver no dia a dia. Sei que está perto do jogo do Atlético-MG, mas a gente tem dois treinos para decidir. A gente não quer antecipar para não deixar a expectativa alta. Importante é tentar deixar o time organizado coletivamente. Quando acharmos que estão aptos, vão entrar. Não podemos deixar de falar dos jogadores que atuaram esses jogos, corresponderam, evoluíram muito. É uma briga sadia, naturalmente as coisas vão acontecer.

O técnico também exaltou a melhora defensiva da equipe na temporada

- Quando a gente chegou, falamos que o equilíbrio defensivo era fundamental para as vitórias. Passamos a ter mais controle do jogo com a bola. Defender bem passa por isso. É uma das coisas que fizeram a gente evoluir. Eles estão se dedicando muito para defender, a gente está tentando encurralar o adversário no campo deles. Entendemos que bem defensivamente vamos conseguir resultados melhores.

Com gol de David, Vasco bate o Atlético-GO fora de casa e engata quarta vitória seguida

No primeiro tempo, o Vasco foi dominante. Mesmo começando melhor, o Atlético-GO não suportou a pressão. Vegetti sofreu, e perdeu, um pênalti. Na sequência, Praxedes teve um gol anulado. A melhor chance do Dragão na partida foi numa cabeçada de Rhaldney, que contou com excelente defesa de Léo Jardim.

No segundo tempo, a tônica foi a mesma. O Vasco dominou e, aos 5, David recebeu de Hugo Moura e abriu o placar, com um chute de fora da área.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VASCO

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 19h;

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

⚽ ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Marcão e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Gabriel Baralhas; Shaylon e Luiz Fernando.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti.