Casimiro critica jogadores do Vasco e elege culpados após empate: ‘É um time torto’

Casimiro pediu reforços após o empate do Vasco com o Nova Iguaçu (Foto: Reprodução/ YouTube)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Nova Iguaçu ficaram no empate em 1 a 1 na semifinal do Cariocão, mas o resultado poderia ter sido pior para o Cruzmaltino. A equipe da Baixada Fluminense fez um grande jogo e assustou Léo Jardim inúmeras vezes durante a partida. O influenciador vascaíno Casimiro Miguel pediu reforços após o jogo no último domingo (10).

- O Vasco precisa de reforços. Contrata uns 20 caras novos, porque os que tem lá não está dando. Tem uns que não tem condição de estar jogando, que já estão rodando aí há muito tempo e são sempre criticados. O Vasco precisa da vitória e coloca Pumita, David e Mateus Cocão... Está muito abaixo, o nível despenca - começou Casimiro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Vasco tem um ponta, que é o Adson, e não tem um ponta esquerda, então é um time torto. O mercado do Vasco foi uma merda. Tem culpa a 777, o Alexandre Mattos, todo mundo tem uma parcela de culpa aí. Agora não dá pra olhar o mercado e não fazer nada, as deficiências do Vasco estão muito expostas - completou o influenciador.