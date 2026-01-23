Brenner chega ao Rio para assinar com o Vasco

O atacante Brenner desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (23) para concluir a transferência ao Vasco. Ele chega ao clube vindo da Udinese, da Itália, e será o terceiro reforço cruz-maltino nesta janela.

A chegada do centroavante à capital fluminense aconteceu por volta das 6h40 (de Brasília). No salão nobre do aeroporto, ele conversou rapidamente com a imprensa presente.

A contratação foi um pedido do técnico Fernando Diniz para fortalecer o setor ofensivo. Brenner trabalhou com o treinador em duas oportunidades, no São Paulo e no Fluminense, e revelou conversa com o comandante antes de fechar com o Vasco.

- Graças a Deus pela oportunidade. Muito feliz de voltar ao Brasil. Feliz pela oportunidade que o Vasco está aumentando. Trabalhar com o professor Diniz, mais uma vez, será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. Sei que vai extrair o melhor do meu futebol e espero que as coisas sejam muito certas com o Vasco - iniciou o atleta.

- Houve (um telefonema). Ele (Diniz) não te dá muita opção não, tem que vir, é uma ordem (risos). Feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez. Pesou muito, ele é um cara pelo qual eu e minha família temos muito respeito e admiração. Foi muito importante falar com ele - revelou.

Brenner explicou também as características do jogo dele e agradeceu à torcida cruz-maltina pelo apoio via redes sociais.

- Eu sou um jogador de equipe, eu fico sempre em movimentação, tenho uma boa finalização, atacante que gosta de estar perto do gol e também saí para jogar. as características do (jogo do) professor Diniz. Eu sou um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascarina pelo apoio que me deu nas redes sociais, foi lindo de acompanhar. Sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos - declarou Brenner.

O jogador de 26 anos assinará contrato de quatro anos com o Gigante da Colina, válido até dezembro de 2029. Para concluir o negócio, o Vasco precisou desembolsar cinco milhões de euros (R$ 31 milhões), a serem parcelados em três anos.

O atacante esteve emprestado ao Cincinnati FC, clube dos dos EUA pelo qual atuava antes de ir à Itállia, desde agosto do ano passado. Na última passagem na MLS, ele somou seis gols e uma assistência em dez partidas, incluindo playoffs. Em duas temporadas pela Udinese, o centroavante entrou em campo 19 vezes, com dois gols e duas assistências.

