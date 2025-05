Comentarista elogia postura de titular do Vasco em gol sobre o Operário

O Vasco saiu na frente contra o Operário, nesta terça-feira (20), em São Januário, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Aos 42 minutos, o atacante Rayan balançou as redes para a equipe cruzmaltina. Durante a transmissão da partida pelo canal "Sportv", o comentarista Lédio Carmona elogiou a postura do camisa 77 do time carioca na jogada do gol.

O tento se originou através de uma pressão vascaína na saída de bola do Operário. Na ponta direita, Rayan conseguiu forçar um erro do zagueiro Léo Godoy, e assim, conseguiu arracar de forma livre para a área adversária. Ao se aproximar da meta, ele finalizou forte, em cima do goleiro Elias, que não conseguiu realizar a defesa.

- É o gol do desafogo da colina. A torcida do Vasco já se encontrava tensa, mas ainda tentando empurrar o time. Foi uma iniciativa do Rayan, que forçou um erro do zagueiro Léo Godoy e avançou para chegar rapidamente ao gol adversário - iniciou o jornalista, antes de completar.

- A conclusão não uma das melhores. Foi forte. Mas foi em cima do Elias, que aceitou o gol. Infelizmente para ele, que vem tendo uma boa temporada. Parabéns pelo Rayan que batalhou pelo gol - concluiu.

Vasco e Operário

O confronto entre as equipes acontece pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida desta terça-feira (20) é a segunda entre os times. No primeiro encontro, os clubes protagonizaram um empate por 1 a 1.

Para alcançar a classificação para as oitavas de final do torneio nacional, o Vasco precisa de uma vitória simples em São Januário. Ou seja, com a vitória momentânea, a equipe do técnico Fernando Diniz vai se classificando para a próxima fase.