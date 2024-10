Presidente do Atlético-MG é hostilizado por torcedores do Vasco em São Januário

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 23:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho foi hostilizado por torcedores do Vasco durante a semifinal da Copa do Brasil, em São Januário. O mandatário assistiu ao jogo em um dos camarotes, mas precisou ser levado para uma outra cabine mais segura.

Segundo relatos ouvidos pelo Lance!, parte do público presente nas arquibancadas avistou o cartola e funcionários do Galo e arremessaram objetos na direção dos mineiros. O vidro do camarote estava sem insulfilm.

No fim da partida, Sérgio Coelho não quis comentar sobre o assunto e afirmou que o tema já estaria resolvido. A solução encontrada pelo Vasco foi trocá-lo de camarote durante a partida para que tivesse sua integridade física preservada.

Apesar do problema, o Atlético-MG garantiu a classificação à final da Copa do Brasil com o empate diante do Gigante da Colina. Neste momento, o Galo aguarda o confronto entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na decisão.