🏋️ Garantir o preparo físico para a temporada



O óbvio merece ser destacado: a pré-temporada é essencial para a preparação física de um atleta ao longo do ano que se inicia. Durante o período de férias, muitos jogadores acabam se descuidando e se reapresentam com uma queda natural de rendimento.



A bateria de exames realizada nos primeiros dias ajudará a comissão técnica a montar a programação ideal de treinos para o elenco recuperar a condição e evitar lesões na temporada.



🌎 Focar na adaptação dos reforços



As próximas semanas também servirão para a comissão técnica conhecer os novos rostos do elenco. Até o momento, o Vasco anunciou apenas um reforço (o zagueiro João Victor), mas tem acerto com Robert Rojas e pretender fechar com novos jogadores antes da estreia no Carioca.