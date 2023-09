Depois de dois meses no comando do Vasco, Ramon Díaz terá pela frente o seu primeiro clássico carioca. No sábado (16), o time enfrenta o Fluminense, no Nilton Santos, um rival que o Cruz-Maltino não vence desde 2019. De quebra, o Tricolor vive grande fase, não perde há um mês, somando quatro vitórias e um empate no período.