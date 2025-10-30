O Vasco iniciou, na manhã de quarta-feira (30), a preparação para o duelo contra o São Paulo, marcado para domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Após dois dias de folga, o elenco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e voltou a treinar sob o comando do técnico Fernando Diniz.

A principal novidade da atividade foi a presença de Rayan. O atacante ficou fora da última rodada, na vitória sobre o Bragantino, por conta de um edema na coxa direita, mas participou normalmente do treino. O jovem vascaíno realizou atividades na academia, integrou o aquecimento e foi liberado para os trabalhos com o grupo, sem restrições médicas. A expectativa é de que ele volte a ficar à disposição para enfrentar o Tricolor paulista.

Rayan em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco ainda realizará mais três sessões de treinamentos até o dia da partida, todas marcadas para o período da manhã. A equipe vive um bom momento no Brasileirão, com quatro vitórias consecutivas, e ocupa a oitava colocação, somando 42 pontos — firme na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Com Rayan recuperado, Diniz deve repetir a base que vem atuando nas últimas rodadas. A provável escalação tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

