Vasco busca feito inédito no Brasileirão diante do São Paulo
Cruzmaltino nunca venceu as duas partidas de uma edição do campeonato contra o Tricolor
Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Vasco tenta vencer os dois confrontos contra o São Paulo em uma mesma edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 2003, o Cruzmaltino jamais conquistou os seis pontos sobre o Tricolor, mas chega embalado pelo bom momento em casa para o duelo deste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada.
O retorno ao estádio será com casa cheia. Todos os ingressos destinados à torcida vascaína estão esgotados, marcando o reencontro do time com seu torcedor após quase um mês sem atuar em casa — a última partida em São Januário foi no dia 5 de outubro, na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória. A atmosfera promete ser de festa, mas também de confiança: o Vasco reencontrou o bom desempenho diante da torcida após um longo jejum.
Depois de 130 dias sem vencer em São Januário — o segundo maior período sem vitórias em casa na era dos pontos corridos —, o time embalou uma sequência positiva. Desde o triunfo sobre o Bahia, por 3 a 1, o Cruz-Maltino superou também o Cruzeiro (2 a 0) e o Vitória (4 a 3), transformando o estádio novamente em um trunfo. O histórico recente contra o clube paulista é amplamente favorável: são seis partidas de invencibilidade no local diante do São Paulo no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates desde 2015.
No retrospecto geral, o Gigante da Colina leva vantagem como mandante: em 53 duelos realizados em casa, foram 24 vitórias, 15 empates e 14 derrotas para o Tricolor paulista. A última lembrança da partida em São Januário é positiva para os cruzmaltinos — vitória por 4 a 1 de virada, em uma noite marcada por gols de Adson, Guilherme Estrella, Leandrinho e David, em meio a um protesto de arquibancadas vazias. Na ocasião, foram apenas 4.897 pagantes para um público presente de 5.306 torcedores. Costumeiramente lotada, a arquibancada estava vazia.
Agora, o cenário é outro: separados por apenas um ponto na tabela, Vasco e São Paulo se reencontram com o estádio lotado e promessa de um duelo equilibrado e decisivo.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
