menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco busca feito inédito no Brasileirão diante do São Paulo

Cruzmaltino nunca venceu as duas partidas de uma edição do campeonato contra o Tricolor

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
16:20
São Paulo x Vasco - Vegetti e Coutinho
imagem cameraNo primeiro turno, o Vasco venceu o São Paulo fora de casa (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Vasco tenta vencer os dois confrontos contra o São Paulo em uma mesma edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 2003, o Cruzmaltino jamais conquistou os seis pontos sobre o Tricolor, mas chega embalado pelo bom momento em casa para o duelo deste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O retorno ao estádio será com casa cheia. Todos os ingressos destinados à torcida vascaína estão esgotados, marcando o reencontro do time com seu torcedor após quase um mês sem atuar em casa — a última partida em São Januário foi no dia 5 de outubro, na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória. A atmosfera promete ser de festa, mas também de confiança: o Vasco reencontrou o bom desempenho diante da torcida após um longo jejum.

Arte-Vegetti-x-Arrascaeta
Arte-Vegetti-x-Arrascaeta
Alan Patrick, comemora gol do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Reinaldo brilha no Mirassol e mantém grande fase na Série A (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Lance!
VItor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol
Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG em São Januário
Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Arrascaeta Flamengo Grêmio

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, e Arrascaeta, meia do Flamengo, são os artilheiros do Brasileirão 2025, com 15 gols. Com um gol a menos, o atacante Vegetti, do Vasco, pode ultrapassar a dupla. Veja como está a artilharia do Brasileirão:

Arte: Pedro Leal / Lance!

  • Miniatura da imagem: Arte-Vegetti-x-Arrascaeta
  • Miniatura da imagem: Alan Patrick, comemora gol do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
  • Miniatura da imagem: Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Miniatura da imagem: Reinaldo brilha no Mirassol e mantém grande fase na Série A (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
  • Miniatura da imagem: Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: VItor Roque, atacante do Palmeiras, comemora gol
  • Miniatura da imagem: Vegetti, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Atlético-MG em São Januário
  • Miniatura da imagem: Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Miniatura da imagem: Arrascaeta Flamengo Grêmio

➡️ Nova camisa do Vasco traz tecnologia antipirataria e conexão digital com torcedores

Depois de 130 dias sem vencer em São Januário — o segundo maior período sem vitórias em casa na era dos pontos corridos —, o time embalou uma sequência positiva. Desde o triunfo sobre o Bahia, por 3 a 1, o Cruz-Maltino superou também o Cruzeiro (2 a 0) e o Vitória (4 a 3), transformando o estádio novamente em um trunfo. O histórico recente contra o clube paulista é amplamente favorável: são seis partidas de invencibilidade no local diante do São Paulo no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates desde 2015.

continua após a publicidade

➡️ Megaoperação policial ainda afeta futebol do Rio; clubes retomam rotina

No retrospecto geral, o Gigante da Colina leva vantagem como mandante: em 53 duelos realizados em casa, foram 24 vitórias, 15 empates e 14 derrotas para o Tricolor paulista. A última lembrança da partida em São Januário é positiva para os cruzmaltinos — vitória por 4 a 1 de virada, em uma noite marcada por gols de Adson, Guilherme Estrella, Leandrinho e David, em meio a um protesto de arquibancadas vazias. Na ocasião, foram apenas 4.897 pagantes para um público presente de 5.306 torcedores. Costumeiramente lotada, a arquibancada estava vazia.

Vasco x São Paulo
Estrella e Vegetti comemoram gol do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Agora, o cenário é outro: separados por apenas um ponto na tabela, Vasco e São Paulo se reencontram com o estádio lotado e promessa de um duelo equilibrado e decisivo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias