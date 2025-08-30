Probabilidades do Lance!: Confira chances de G-4 e rebaixamento do Vasco no Brasileirão
Vasco segue fora da zona do rebaixamento, mas número apontam situação complicada
Após a derrota por 3 a 2 para o Corinthians na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco teve suas projeções atualizadas pelo Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), ferramenta desenvolvida pelo Lance!.
O panorama traçado pelas simulações revela um cenário preocupante para o clube: a chance de terminar entre os quatro primeiros do campeonato caiu de 0,41% para apenas 0,07%, reduzindo as chances de brigar pelo G-4. Ao mesmo tempo, o risco de rebaixamento voltou a subir, alcançando os 45,91%, colocando o Cruz-Maltino na quinta posição entre os clubes com maior probabilidade de queda — atrás apenas de Sport (87,34%), Fortaleza (75,12%), Juventude (54,57%) e Vitória (50,65%).
Os números também apontam que o Vasco tem 37,94% de chance de terminar entre a 13ª e 16ª posição, o que o colocaria fora das disputas internacionais, enquanto as possibilidades de ficar entre o 5º e o 12º lugar — o que garantiria vaga na pré-Libertadores ou na Copa Sul-Americana — somam 16,08%.
O cálculo é baseado em um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, que considera o desempenho recente das equipes, o fator mando de campo (com peso específico para cada clube) e simula milhares de possíveis cenários para as próximas rodadas. Vitórias na sequência aumentam a chance de novos resultados positivos, não tão conclusivas quanto derrotas, que elevam o risco de mais tropeços. Empates, por sua vez, reforçam a tendência já observada.
Esse estudo sugere que o Vasco vive um contexto extremamente delicado: a façanha de alcançar o G-4 praticamente desapareceu, enquanto o perigo da queda permanece elevado. Para reduzir esse risco, a equipe precisaria acumular mais resultados positivos rapidamente, especialmente como mandante. Em paralelo, conquistar estabilidade e pontuar com regularidade nas próximas rodadas passa a ser um imperativo.
O Vasco enfrenta o Sport neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
