Coutinho explica boa fase do Vasco, mas alça voos mais altos

Em entrevista a Romário TV, Philippe Coutinho foi categórico ao apontar o responsável pela boa fase do Vasco. Alegando a força do trabalho como o principal fator, o meia acredita que os objetivos ainda não foram cumpridos e afirma "ainda está longe do que a gente quer".

- (Eu atribuo a boa fase) ao trabalho. A gente trabalha muito aqui. Nosso treinador é um cara muito competitivo nos treinamentos. É um cara que exige o máximo da gente nos treinamentos e nos jogos. Acredito que durante o ano tiveram jogos que a gente jogou bem, foi superior, mas infelizmente não teve resultado positivo e a gente acabou ficando em uma zona da tabela meio complicada - explicou, antes de completar;

- Mas graças a Deus nesse último mês a gente conseguiu os resultados positivos. Fizemos bons jogos e conseguimos reverter um pouco essa situação. É claro que o Vasco hoje está um pouco melhor colocado, mas ainda está longe do que a gente quer e tem como objetivo - concluiu.

Boa fase na temporada

O Vasco está em 11º lugar, com 33 pontos. São apenas duas derrotas nos últimos dez jogos disputados (quatro vitórias e quatro vitórias derrotas). A equipe comandada por Fernando Diniz vive seu melhor momento na temporada e busca os três pontos para tentar figurar na primeira página da tabela.

Fernando Diniz vive bom momento no comando do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco entra em campo contra o Fortaleza

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo e do Premiere.

