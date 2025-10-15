Em baixa no Vasco, Vegetti conta como lida com cobranças de Diniz: ‘Eu gosto’
Argentino vive momento difícil no clube
Vivendo sua fase de maior contestação desde que chegou no Vasco da Gama, Pablo Vegetti explicou como lida com as cobranças e a pressão vindas do seu treinador Fernando Diniz. Em entrevista à Romário TV, o camisa 99 admitiu gostar da pressão por ter sido formado na "velha escola".
- Na verdade, eu vou falar, ele (Fernando Dini) cobra mesmo a gente mais velho, eu, o Coutinho, o Léo. Mas essa cobrança é muito boa. Eu sou um cara da velha escola, sou o mais velho aqui e me criei assim, companheiros e treinadores tendo cobrança o tempo todo. Então para mim, é normal. Não sou um cara que leva para o pessoal, para mim essa cobrança é muito positiva. É claro que tem atleta que não está acostumado, que não se sente bem, que pode levar para o pessoal. Mas não é o meu caso, eu gosto da cobrança - confessou.
Vegetti vive seca de gols no Vasco
O atacante Vegetti vive a fase mais desafiadora desde que chegou ao Vasco. Sem marcar há sete partidas, o argentino enfrenta sua maior sequência sem gols pelo clube e começa a ter a titularidade questionada.
Apesar da fase de seca, Vegetti segue sendo um dos líderes do elenco e uma das principais referências do Vasco desde sua chegada. A decisão sobre a titularidade ficará a cargo de Fernando Diniz, que vem alternando entre a confiança no argentino e a busca por novas soluções ofensivas.
