Pilar ofensivo, Vegetti alcança marca expressiva na história do Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 05:00 • Redação do Lance!

Destaque no empate entre Vasco e Cruzeiro, no Mineirão, Pablo Vegetti subiu mais uma posição na lista de artilheiros estrangeiros na história do Cruzmaltino. Com o gol anotado após o rebote de Cássio, goleiro celeste, o argentino alcançou 29 tentos com a camisa do Vasco, se igualando a Bahianinho (Portugal) e Alfredo González (Argentina), na quarta colocação do ranking.

Vegetti alcançou o feito em 63 partidas e tem média de 0.46 gols por jogo. Confira a lista dos dez maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco:

Valladoniga (Uruguai) - 83 gols ⁠Cano (Argentina) - 43 gols ⁠Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols ⁠Vegetti (Argentina) - 29 gols ⁠Alfredo González - 29 gols ⁠Bahianinho (Portugal) - 29 gols ⁠Petkovic (Sérvia) - 28 gols ⁠Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols ⁠Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols ⁠Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols

Vegetti comemora gol pelo Vasco contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

As vítimas de Pablo Vegetti pelo Vasco

Até aqui, o posto de clube que mais sofreu com o faro artilheiro o argentino é dividido por três times, sendo dois rivais: Botafogo, Fluminense e Fortaleza, que sofreram três gols do atacante. Clubes como Coritiba, Athletico-PR e RB Bragantino foram vazados duas vezes.

Botafogo (3)

Fluminense (3)

Fortaleza (3)

RB Bragantino (2)

Coritiba (2)

Athletico-PR (2)

Grêmio

Bahia

Santos

Goiás

América-MG

Corinthians

Volta Redonda

Marcílio Dias

Portuguesa

Água Santa

Vitória

Flamengo

Atlético-GO

Com o gol marcado no último domingo (29), Vegetti alcançou nove no Brasileirão. Ele é o vice-artilheiro da competição, atrás de Pedro (11) e ao lado de Hulk, Estêvão e Flaco López.

Além disso, o argentino é artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols marcados. Pela competição, o Vasco enfrenta o Atlético-MG na próxima quaerta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV.

