Rafael Paiva explica decisão de manter Payet no banco em Vasco x Cruzeiro

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 21:48 • Belo Horizonte (MG)

O Vasco empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 no Mineirão, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, o treinador Rafael Paiva foi questionado sobre a ausência de um dos principais nomes do elenco cruzmaltino, Dimiri Payet. Alternativa criativa para o meio de campo após o empate sofrido, o francês passou os 90 minutos da partida no Mineirão no banco.

O comandante explicou a decisão de não utilizar o meia, que enfrenta uma das priores fases desde que chegou ao Vasco. Para Paiva, o jogo seguiu por um caminho diferente ao imaginado, e outras alternativas precisaram ser tomadas pela manutenção do resultado.

-O Payet era possibilidade de troca mas o jogo caminhou para outras situações. Importante é ter jogadores com ritmo, o Payet estava jogando, se a gente precisar dele, vai estar pronto para ajudar

O debate acerca da disputa pela posição de articulador do time foi pauta antes da partida contra a Raposa. Coutinho, escolhido por Paiva como titular, fez um jogo participativo e deu lugar para Paulo Henrique após o empate celeste. Apesar da escolha, o treinador do Vasco não assegurou quem ficará com a posição.

-A gente precisa manter viva sempre a disputa interna, isso faz a gente crescer. Também tínhamos que pensar no próximo jogo, também vamos ter o Juventude no sábado. Quanto mais jogadores com ritmo de jogo e num nível próximo, isso vai ajudar a gente na reta final. Quem entrou, foi muito bom. A gente começa a ter mais dúvidas positivas de quem vai entrar. É mérito do que a gente está fazendo. O caminho é esse e a gente precisa manter a regularidade do jogo

Com o empate, o Vasco assume a nona colocação provisória na tabela do Brasileiro, com 36 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro, com 43, fica em oitavo.

