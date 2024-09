Decisivo contra o Cruzeiro, Vegetti valoriza empate: ‘Fizemos um grande jogo’

Pablo Vegetti, autor do gol do Vasco no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Oportunista mais uma vez com a camisa do Vasco, Pablo Vegetti segue sendo um dos principais pilares do 2024 do time. Autor do gol da equipe no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, o argentino fez uma avaliação do resultado em Belo Horizonte e prohetou a sequência do Cruzmaltino, que segue em Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (2).

O centroavante afirmou que o primeiro tempo do time foi melhor em comparação à segunda etapa, mas pontuou que a expulsão de Mateus Carvalho, na reta final do jogo, atrapalhou os planos da equipe no Mineirão. No geral, entretanto, Vegetti afirmou que o resultado foi positivo para o Vasco da Gama:

-Acho que fizemos um bom primeiro tempo, o segundo baixou um pouco, tomamos gol de bola parada, que a gente sabe que não tem que tomar. Depois sofremos com a expulsão do Mateus, mas fizemos um grande jogo, com um grande rival. Temos que seguir trabalhando, somamos um ponto que é muito importante, agora temos que pensar na Copa, quarta feira. Em linhas gerais, o empate saiu bem.

Apesar do resultado, a atuação teve muita importância para o camisa 99 do Vasco. Com o gol marcado, Vegetti somou 29 tentos com a camisa do clube, alcançando Bahianinho (Portugal) e Alfredo González (Argentina) como o quatro maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Com o empate, o Vasco assume a nona colocação provisória na tabela do Brasileiro, com 36 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro, com 43, fica em oitavo.

