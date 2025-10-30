Phillipe Gabriel, goleiro do Vasco, comenta experiência na Seleção: 'É diferente'

Destaque das categorias de base do Vasco, o goleiro Phillipe Gabriel vive um momento de consolidação no clube e de reconhecimento por suas passagens pela Seleção Brasileira. Com apenas 19 anos, o jovem arqueiro vem chamando atenção pela segurança e maturidade em campo, características que o colocam como uma das maiores promessas do futebol cruzmaltino.

Phillipe Gabriel em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

A trajetória promissora também o levou à Seleção Brasileira. Phillipe defendeu o Brasil nas categorias de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17 e participante da Copa do Mundo da categoria. A experiência com a Amarelinha, segundo ele, foi um marco na carreira.

- É diferente. Você entrar numa competição com a Seleção é algo que é o seu sonho de criança. Você sonha com isso desde pequeno. E viver isso novo é muito bom. Eu pude disputar duas competições, o Sul-Americano e o Mundial. No Sul-Americano a gente saiu campeão, no Mundial infelizmente não, mas foi algo inexplicável. Sou muito grato - afirmou.

Veja a entrevista completa do goleiro Phillipe Gabriel, do Vasco

Em abril de 2024, o Vasco acertou a renovação do contrato de Phillipe até dezembro de 2027 — o vínculo anterior ia até maio de 2025. A nova multa rescisória para clubes do exterior foi fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões), valor que reflete a confiança da diretoria no potencial do jogador.

Capitão da equipe sub-20, Phillipe Gabriel vive atualmente o processo de transição para o time profissional do Vasco. O jovem goleiro tem alternado entre os treinos com o elenco principal e as atividades com os juniores, mantendo ritmo de jogo nas competições de base enquanto se adapta à rotina do futebol profissional.

