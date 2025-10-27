Goleiro do Vasco revela influência do pai, ex-jogador do Fluminense

Destaque das categorias de base do Vasco e em processo de transicão para a equipe profissional, o goleiro Phillipe Gabriel concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance!. Durante a conversa, o atleta comentou como é a relação com o pai, Luiz Alberto, que é ex-jogador do Fluminense e foi campeão da Copa do Brasil de 2007 com o clube carioca.

- Tive contato muito cedo com o esporte e acabei entrando nesse caminho por ele (Luiz Alberto). Todo treino, quando eu podia ir, eu acabava indo com ele e fui gostando do futebol - disse Phillipe.

➡️Vasco embala no Brasileirão com quatro vitórias seguidas e três jogos sem sofrer gols

Com 1,96 m de altura, o jogador comentou sobre a escolha de ser goleiro, apesar do pai, Luiz Alberto, ter sido zagueiro. Mesmo assim, ele sempre apoiou o filho e chegou a comprar sua primeira luva.

- Sempre fui goleiro e meu pai sempre me apoiou. Quando eu falei que queria ser goleiro ele foi lá e comprou a minha primeira luva, sempre me incentivou e isso me ajudou muito também. Você ter um apoio assim dentro de casa é fundamental para uma carreira de um atleta.

Veja a entrevista completa do goleiro Phillipe Gabriel, do Vasco

Sobre a cobrança do pai, Phillipe afirmou que Luiz, apesar de não poupar conselhos, sempre deu confiança e tranquilidade para o filho jogar.

- Ele sempre me deixou muito tranquilo e muita a vontade para jogar. Sempre dando dicas, mas nada de cobrança assim muito severa. Ele me passava mais visão de tática: Porque no começo ele não entendia tanto da posição, agora ele entende um pouco mais. Hoje em dia a gente até comenta sobre o bastante gols que acontecem no Brasileiro, defesa de Champions - revelou o jogador.

Phillipe Gabriel em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

Capitão da equipe Sub-20, Phillipe também afirmou que muito da postura de liderança que ele tem passa pelas dicas do pai.

- Mas antes (de entender mais sobre goleiros) ele só passava mais visão tática e de postura. Como se portar dentro de campo, passar uma boa imagem.Isso eu aprendi muito com ele. Ele sempre foi o líder de campo, em alguns clubes ele chegou a ser capitão. Sou muito grato também a ele, por ter me passado essa experiência antes.

Ao ser questionado se a casa ficaria dividida entre Vasco e Fluminense — clube onde o pai atuou — na semifinal da Copa do Brasil, Phillipe revelou que conta com reforços cruzmaltinos em casa.

- Minha mãe e minha avó são vascaínas e eu acabei vindo pro Vasco por conta delas. Eu também cresci no meio do Vasco. Meu pai é bem tranquilo, como ele jogou em muitos clubes também no Brasil, ele acaba não tendo um clube de coração e gosta mais do esporte.

