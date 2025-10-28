Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (1), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, em um confronto direto que pode definir o futuro de ambos na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2026. Separados por apenas um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro, as equipes vivem momentos opostos na temporada e encaram o duelo como decisivo.

continua após a publicidade

O Vasco, atualmente em oitavo lugar, vive uma fase de ascensão sob o comando de Fernando Diniz. A equipe cruzmaltina é uma das que mais pontuou no segundo turno do Brasileirão, ao lado de Palmeiras e Mirassol. Com quatro vitórias consecutivas e sem sofrer gols nas últimas três partidas, o time carioca transformou uma campanha ameaçada pelo rebaixamento em uma surpreendente corrida por uma vaga na Libertadores, torneio que não disputa desde 2017.

➡️ Goleiro do Vasco revela influência do pai, ex-jogador do Fluminense

De acordo com o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vasco tem 18,3% de chances de se classificar para a Libertadores. Além disso, o clube ainda pode garantir vaga direta caso conquiste a Copa do Brasil, competição em que enfrentará o Fluminense nas semifinais, em dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Lucca, do São Paulo, disputa bola com Lucas Piton durante partida contra o Vasco, no Morumbis (Foto: Foto: Jota Erre/AGIF)

Do outro lado, o São Paulo é o nono colocado e tem 8,8% de probabilidade de alcançar a vaga, segundo a UFMG. Após uma sequência de três jogos sem vitória e apenas três triunfos nas últimas dez partidas, o time paulista reencontrou o caminho dos três pontos ao vencer o Bahia na rodada passada — mas ainda não convenceu.

➡️ Rigoni fora dos planos? Argentino não atinge meta no São Paulo

Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil, o São Paulo vê o Brasileirão como a última chance de encerrar o ano com um objetivo concreto. Garantir um lugar no G6 é considerado fundamental, tanto pelo prestígio esportivo quanto pela importância financeira que a vaga representa no orçamento do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O duelo deste domingo promete ser equilibrado e de alta tensão. De um lado, um Vasco em franca recuperação, empurrado por sua torcida em São Januário; do outro, um São Paulo que tenta evitar o rótulo de "temporada perdida". Em jogo, mais do que três pontos — a chance de tentar conquistar a América em 2026.