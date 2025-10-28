O tempo passou, mas a lembrança segue viva. Pela sétima rodada da Taça Guanabara Sub-17 de 2023, o Vasco viveu uma tarde inesquecível diante do Flamengo, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O goleiro Phillipe Gabriel foi o grande protagonista: marcou o gol de empate no fim do jogo e defendeu três cobranças de pênalti, garantindo a vitória cruzmaltina por 3 a 2 nas penalidades.

Dois anos depois, em entrevista ao Lance!, Phillipe relembrou o momento que marcou sua trajetória na base vascaína. O goleiro contou que aquele gol já era motivo de brincadeira com os companheiros de time e que o destino quis que a profecia se realizasse justamente em um clássico.

- Eu sempre brincava com os meninos que se acontecesse um dia de ir pra área pra mirar, pra jogar a bola na área na minha direção. A gente tava perdendo por 1 a 0, no finalzinho eu falei que eu ia pra área e fiz o gol. Eu só falava pra eles, se eu for pra área, joga a bola aí que eu, com a minha estatura vou tentar fazer o gol.

A atuação de Phillipe não parou por aí. Depois do empate no tempo normal, o goleiro brilhou novamente nas penalidades, defendendo três cobranças e garantindo o ponto extra para o Vasco.

Phillipe Gabriel comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

