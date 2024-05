(Foto: Marcello Zambrana e Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 17:30 • São Paulo (SP)

Os torcedores do Vasco que marcaram presença no Galeão, nesta sexta-feira (24), para acompanhar a chegada de Phillipe Coutinho no Rio de Janeiro se surpreenderam com a presença de Ronaldinho Gaúcho no aeroporto carioca.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Ronaldinho Gaúcho chegou ao Rio de Janeiro para a disputa do Futebol Solidário. O evento beneficente será disputado neste domingo (26), às 16h, no Maracanã, para arrecadar dinheiro e doações para as vítimas das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Além de Ronaldinho Gaúcho, grandes nomes do esporte e da música, como Cafu, Adriano Imperador, Filipe Luís, Formiga, Diego Ribas, Bebeto, Tamires, Petkovic e D'Alessandro, Ludmilla, Wesley Safadão, MC Daniel, Belo e Nattanzinho irão participar.

A CBF será parceira na organização do evento, que será transmitido pela Globo e pelos canais Sportv. A emissora doará a receita dos patrocinadores para os projetos apoiados pela plataforma “Para Quem Doar”, e o valor arrecadado na bilheteria será convertido em doações para a Central Única de Favelas.

Já Coutinho aguarda a rescisão contratual com o Aston Villa, da Inglaterra, para assinar contrato com o Vasco. O meia-atacante atendeu os jornalistas presentes no Galeão e não escondeu o desejo em retornar ao Cruz-Maltino.

Ao lado de Cafú e outros craques do futebol e da música, R10 vai disputar o Futebol Solidário no Maracanã (Foto: Divulgação/Instagram)

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

Se tudo andar como o planejado, Coutinho chega ao Gigante da Colina como principal contratação da temporada já na próxima janela, que abre em 10 de julho. A ideia é que Coutinho tenha poucos dias de férias e volte aos treinamentos o quanto antes para estar à disposição.