Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 23/05/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O sonho de Philippe Coutinho retornar ao Vasco está cada vez mais perto de acontecer. Isso porque o Aston Villa quer rescindir o contrato em comum acordo com o meia-atacante. A informação foi publicada pelo "GiveMeSports" e confirmada pelo Lance!.

Com isso, o Vasco teria o caminho livre para assinar com Coutinho e repatriar a cria de São Januário. Por outro lado, se a rescisão não acontecer, a tendência é que o jogador chegue ao Cruz-Maltino por empréstimo.

A ideia do Aston Villa é aliviar a folha salarial para potencializar os gastos visando a próxima temporada. O clube inglês está classificado para a disputa da próxima Champions League.

Além disso, o técnico do Aston Villa, Unai Emery, não conta com Philippe Coutinho desde a última temporada. Prova disso, é de que a cria do Vasco foi emprestada ao Al-Duhail. Pelo clube do Qatar, o meia-atacante fez oito gols e deu três assistências em 23 jogos.

Inicialmente, Philippe Coutinho chegaria por volta do dia 4 de junho, mas a cria do Vasco deve chegar já próximos dias. A ideia é que o jogador tenha poucos dias de férias e volte aos treinamentos o quanto antes para estar à disposição no dia 10 de julho, data de abertura da segunda janela de transferências.

Nas redes sociais e em São Januário, a torcida do Vasco já está empolgada com o possível retorno de Philippe Coutinho. No pré-jogo da partida contra o Fortaleza, foi possível ouvir os vascaínos ovacionando a cria cruz-maltina.