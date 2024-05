Philippe Coutinho encerra temporada no Al-Duhail e fica perto de assinar com o Vasco. (Foto: Reprodução/Al-Duhail)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro, (RJ)

Cria da Colina, Philippe Coutinho desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (24) e falou pela primeira vez sobre volta ao Vasco. O meia aguarda apenas rescisão de contrato com o Aston Villa para assinar com o Cruz-Maltino nesta temporada.

— Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe — disse Coutinho, ao BTB Sports, ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao Vasco.

O jogador está de férias após término de temporada no Al-Duhail, do Qatar, e deve assinar com o Vasco nos próximos dias. Ainda não se sabe, no entanto, se Coutinho viria por empréstimo ou em definitivo. O presidente Pedrinho confirmou que as conversas com o jogador estão avançadas.

Coutinho já manifestou seu interesse em voltar a defender a camisa Cruz-Maltina e está negociando uma rescisão amigável com o clube inglês para chegar ao Vasco sem custos. O clube acredita que a disputa com a 777 Partners pelo controle da SAF não será um empecilho para a negociação.

Se tudo andar como o planejado, o meia chega ao Gigante da Colina como principal contratação da temporada já na próxima janela, que abre em 10 de julho. A ideia é que o jogador tenha poucos dias de férias e volte aos treinamentos o quanto antes para estar à disposição.

Nas redes sociais e em São Januário, a torcida do Vasco já está empolgada com o possível retorno de Philippe Coutinho. No pré-jogo da partida contra o Fortaleza, foi possível ouvir os vascaínos ovacionando a cria cruz-maltina.