Rojas tem boa atuação, recebe elogios de Diniz e 'pressiona' Coutinho no Vasco

A classificação nos pênaltis do Vasco contra o Volta Redonda, no sábado (14), passou pela mudança de desempenho de um tempo para o outro. No primeiro, derrotado por 1 a 0, o Cruz-Maltino jogou muito mal. No segundo, buscou o empate com Spinelli e ainda criou um caminhão de chances. A transformação passou também pela saída de Coutinho, vaiado pela torcida, e entrada de Rojas, destacado por Fernando Diniz na coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

— Eu boto quem acho que vai fazer o Vasco render melhor. Spinelli entrou muito bem, fez o gol, com muita disposição. Rojas entrou bem de novo. Já foi titular e até fui questionado por vocês. Jogou bem, está se adaptando, é natural. A tendência é ele conseguir ganhar cada vez mais espaço com isso que tem feito nos jogos e treinamentos. Coutinho não estava bem no jogo, a gente resolveu tirar — explicou o técnico.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O colombiano de 23 anos ainda busca a adaptação ao futebol brasileiro. Por mais que o começo não tenha causado tanto impacto, a evolução é nítida. Contra o Volta Redonda, ofereceu muito volume de jogo, em boa exibição atribuída pelo reforço do Vasco à confiança, impulsionada pelos torcedores.

continua após a publicidade

— Eu tenho que agradecer aos torcedores pelo apoio desde que cheguei, não esperava tanto carinho, é muito bonito esse calor da torcida. Espero corresponder para sermos todos felizes. Todos os jogos são difíceis, todo rival é duro aqui no Brasil. Temos que seguir trabalhando para conseguir os objetivos do ano. O principal é a confiança em nós mesmos — afirmou.

+ Aposte nos próximos jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Competição saudável pode ajudar o Vasco?

A esperança da torcida cruz-maltina no reforço contrasta com o desgaste na relação com Philippe Coutinho, comprovada pelas recentes vaias. A concorrência no setor ofensivo pode ser ótima para o Vasco e, possivelmente, "sacudir" o ex-Liverpool, cuja capacidade técnica é inquestionável. Cabe ao técnico Fernando Diniz gerir a situação de forma positiva, sem deixar Rojas se assustar com a responsabilidade de eventualmente substituir um jogador tão renomado ou o veterano se desmotivar com a possibilidade de perder a vaga entre os titulares.