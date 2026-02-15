Diniz tem noite de tensão em São Januário, mas pressão não abala o técnico do Vasco

O Vasco sofreu, mas bateu o Volta Redonda neste sábado (14), nos pênaltis, e garantiu a vaga às semifinais do Campeonato Carioca. O gol de Spinelli, no segundo tempo, salvou não apenas o time carioca, mas também o técnico Fernando Diniz, principal alvo dos torcedores do Cruz-Maltino em São Januário. Entretanto, apesar das cobranças, o treinador mantém os pés no chão.

O Vasco, de Diniz, esteve muito aquém do que o torcedor espera, principalmente nos primeiros 45 minutos. Durante toda a primeira etapa, o Volta Redonda foi melhor em campo e, apesar de ir para o intervalo vencendo por 1 a 0, o sentimento era de que pudesse abrir uma vantagem ainda maior diante de um Cruz-Maltino fragilizado, sem criatividade e, por diversas vezes, com ausência de refino no toque de bola.

Assim que saiu o gol de Catatau, a torcida do Vasco, imediatamente, começou a xingar o atual treinador da equipe. Na verdade, se fosse levar em conta o clima nas arquibancadas, o desempenho técnico do Cruz-Maltino e os resultados recentes da equipe, o cargo de Diniz estaria altamente em risco para o decorrer da temporada.

Mudança de postura do Vasco, de Diniz, no segundo tempo

É importante e necessário pontuar que a conversa no vestiário de Diniz com os jogadores do Vasco surtiu efeito, e o treinador conseguiu dar uma nova cara ao time. Com as mudanças que fez, como a saída de Coutinho e as entradas de Spinelli e Rojas, o Gigante da Colina conseguiu envolver o adversário, e foi assim que empatou o placar.

Mas, mesmo com a classificação nos pênaltis, o cenário não mudou muito para Diniz no Cruz-Maltino. Após a partida, o treinador, que teve uma comemoração moderada na cobrança de Puma, que sacramentou a classificação, ouviu vaias da torcida.

Após um longo tempo no vestiário, analisando o jogo em conversa com os jogadores, o treinador conversou com os jornalista na coletiva de imprensa. Diniz afirmou que está acostumado com a pressão e que, em nenhum momento, cogitou pedir demissão do seu cargo no Vasco.

- Nunca pedi demissão e nunca saí para outro clube. Nunca deixei um time. Se acontecer alguma coisa, vou ser mandado embora. Dificilmente vou pedir demissão - analisou Fernando Diniz, técnico do Vasco.

Diniz durante coletiva no Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Questionado se essa sua passagem pelo Vasco é a mais desafiadora de sua carreira, Diniz não pestanejou. O treinador rebateu a pergunta do jornalista, dizendo o quão difícil é trabalhar como treinador.

- Não sei se é o (trabalho) mais desafiador. Futebol é sempre difícil. No ano passado, o número principal o Vasco estava na zona de rebaixamento e no final escapou. Quando é conveniente traz: "perdeu tantos jogos". No fundo a gente tinha um medo muito grande do rebaixamento. Em determinado momento, a gente deu uma subida grande pensando em Libertadores. Depois teve a série de cinco derrotas. Depois, ganhamos do Inter aqui e praticamente fugimos do rebaixamento. Na Copa do Brasil a gente foi muito bem - explicou Fernando Diniz, técnico do Vasco.

Caminho do Vasco no Campeonato Carioca

Com a classificação diante do Volta Redonda, o Vasco aguarda o vencedor de Fluminense x Bangu, que se enfrentam nesta segunda-feira. Diferentemente do confronto das quartas de final, que contou com jogo único, as semifinais do estadual serão disputadas em jogos de ida e volta.

Na outra chave, Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, e quem passar encara o Madureira, que bateu o Boavista. A grande decisão do Campeonato Carioca, assim como as quartas de final, será em jogo único.

