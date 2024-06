Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais de 48 horas após a goleada sofrida para o Flamengo, o presidente do Vasco, Pedrinho, se manifestou nas redes sociais do clube. No comunicado, o dirigente considerou o resultado "inadmissível" e afirmou que a chegada de Felipe para o cargo de diretor técnico é para "resgatar a essência" cruz-maltina. Confira no player acima.

Pedrinho anunciou Felipe como diretor técnico do Vasco (Foto: Isabelle Favieri/ Lance!)

- Estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos. Flamengo, que foi o jogo passado. Fortaleza, que nós vencemos e classificamos. E Palmeiras, que é o nosso próximo jogo. Meu primeiro movimento foi de ir conversar com os atletas e funcionários para passar tranquilidade para eles - disse Pedrinho e emendou:

Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados — afirmou o presidente do Vasco

- Dentro desse DNA que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. Resgatar essa essência é uma das minhas obrigações. Devido ao resultado de domingo, resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então o Felipe se torna diretor-técnico ao lado do Pedro Martins como diretor-executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer - finalizou.

Atualmente, Pedrinho tem o controle da SAF do Vasco. Isso porque a associação entrou na Justiça e obteve uma liminar que afastou a 777 Partners do comando da empresa.

Enquanto isso, o técnico Álvaro Pacheco dá continuidade ao início da implementação do trabalho. O Vasco só volta a entrar em campo na quinta-feira (13), quando vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.