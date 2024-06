Bastidores da derrota do Vasco para o Flamengo tem discussão entre jogadores e presença de Pedrinho

Álvaro Pacheco trabalha para retomar confiança do elenco do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 09:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A histórica goleada do Vasco sofrida pelo Flamengo não foi fácil de digerir entre os jogadores no vestiário. Segundo o "ge", os atletas discutiram e cobraram uns aos outros após a derrota no Maracanã.

As cenas que se seguiram após o 6 a 1 foram presenciadas de perto por Pedrinho e Lúcio Barbosa. O presidente do clube associativo não fez um discurso para o elenco, mas conversou individualmente com as principais lideranças do plantel.

Sem folga, o Vasco se reapresentou na última segunda-feira (3) no CT Moacyr Barbosa, onde Pedrinho também se fez presente para conversar com os jogadores. Os atletas fizeram um trabalho regenerativo e focam no duelo com o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Assim como fez na coletiva de imprensa, Álvaro Pacheco assumiu a culpa pelo resultado diante do elenco. O treinador português trabalha para recuperar o mental de seus atletas e buscar uma vitória atuando em São Paulo.