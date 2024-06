(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 06:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A goleada sofrida para o Flamengo por 6 a 1 ainda ecoa pelos corredores de São Januário. Agora, com 17 gols sofridos, a defesa do Vasco é a pior do Brasileirão, com 17 gols sofridos. Para completar a tragédia, o setor defensivo do Cruz-maltino foi um dos mais reforçados nos últimos anos, com quase R$90 milhões investidos.

Uma defesa cara e pouco eficiente

Desde 2023, o Vasco gastou cerca de R$90 milhões em contratações para a defesa. Só todo, foram seis jogadores contratados, com pelo menos dois deles sendo incontestáveis na formação da equipe. Confira!

João Victor - R$ 32 milhões

Lucas Piton - R$ 21,8 milhões

Léo - R$ 16 milhões

Pumita - R$ 10 milhões

Paulo Henrique - R$ 4,8 milhões

Robert Rojas - R$ 3,2 milhões

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Saída de Medel foi ponto de virada no Vasco

Uma mudança marcante do Vasco na temporada foi a saída de Gary Medel da defesa. Experiente, o antigo capitão da equipe sofreu com a dificuldade para recuperar o ritmo na equipe, que apresentava números melhores com ele em campo.

Desde abril, o Vasco jogou nove partidas. Com Medel em campo, sofria um gol a cada 109 minutos. Agora, sofre um gol a cada 36. A equipe já havia sido goleada pelo Criciúma, por 4 a 0, neste Brasileirão.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Piores defesas do Brasileirão

Com o Vasco na liderança, o Brasileirão ainda tem Fluminense e Vitória, com 13 gols e Cuiabá, com 11 gols sofridos, entre as piores defesas da competição.

Em números mais complexos, o buraco vascaíno é ainda pior. Defensivamente, a equipe ainda não conseguiu deixar o campo sem sofrer gols, sofrendo 2.4 gols por partida. A equipe ainda tem, no momento, dois erros que levam a um gol sofrido, em média.

Foto: Leandro Amorim/Vasco.