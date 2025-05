Paulo Henrique lamentou o estado do gramado do Estádio Germano Krüger, onde o Vasco empatou com o Operário, em 1 a 1, pela Copa do Brasil. Segundo o lateral-direito, o campo prejudicou o jogo do Cruz-Maltino.

- Acho que a equipe soube se comportar, soube jogar o jogo da maneira que ele pediu. Sabíamos que seria muito difícil. Tivemos as dificuldades, principalmente do gramado, que dificultou um pouco o nosso jogo, da gente poder sair jogando, poder continuar melhor as jogadas - disse Paulo Henrique. E finalizou valorizando o resultado e afirmando que o cansaço é natural:

- Acredito que não seja um resultado ruim. Poderíamos ter saído aqui com a vitória. Tivemos chances para isso e acabamos sofrendo o gol. Acho que acabou pesando um pouco também a questão da sequência dos jogos, das viagens, que a gente vem sentindo. É natural sentir esse cansaço do meio para o fim do jogo. Mas a equipe está de parabéns pela entrega e pela dedicação. Vamos agora focar já, virar chave para o Brasileiro e, no dia 20 na volta, a gente vai buscar fazer um grande jogo em casa e conseguir essa classificação.

O Vasco volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, no Mané Garrincha, às 16h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 20. O time de São Januário precisa de uma simples vitória para avançar às oitavas de final da competição.