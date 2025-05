PC Vasconcellos critica decisão de jogador do Vasco e manda recado sobre elenco

O Vasco empatou com o Operário-PR em 1 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1). Comentarista da partida no Premiere, Paulo César Vasconcellos questionou a decisão de Alex Teixeira no segundo tempo e falou sobre o elenco do Cruzmaltino.

No lance analisado por Paulo César Vasconcellos, Alex Teixeira recebeu na entrada da área, e tinha Loide Augusto aberto, sem marcação. O atacante, contudo, preferiu a finalização e chutou em cima do zagueiro adversário. O comentarista criticou a decisão do jogador.

- Era bola no Loide Augusto ali, não é? Estava muito mais bem colocado - comentou Paulo César Vasconcellos, que falou sobre o elenco do Vasco no fim do jogo.

Independentemente de quem estará à beira do campo no restante da temporada, é necessário, além de ajustes táticos e técnicos, que se faça um trabalho para que esses jogadores recuperem a estima, a confiança… A impressão que passa é que o tempo corre e o time vai perdendo a própria confiança - analisou.

Como foi Operário-PR x Vasco

O jogo entre Vasco e Operário foi prejudicado desde os minutos iniciais por conta do terrível estado do gramado no Estádio Germano Krüger. Isso dificultou a construção de jogadas e deixou a partida lenta.

Apesar disso, o Vasco contou, mais uma vez, com o talento individual de jogadores que fazem a diferença. Aos 19 minutos, Coutinho iniciou a jogada e tentou passar para Vegetti. A defesa do Operário corta e a bola sobra nos pés de Nuno Moreira, que emenda um belo chute de primeira e abre o placar.

Após o gol do Vasco, o Operário começou a se lançar ao ataque, mas não criou chances claras de gol. O primeiro tempo ainda contou com um pênalti a favor do Fantasma, que foi anulado pela arbitragem.

No segundo tempo, o panorama do duelo permaneceu da mesma forma que terminou o primeiro: o Operário tendo volume e pressionando o Vasco, mas sem efetividade.

O empate só veio aos 26 da etapa final. Marcos Paulo recebeu na entrada da área e passou para Boschilia. O meia chutou colocado sem chances para Léo Jardim e deixou tudo igual para o Operário.