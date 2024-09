Paulo Henrique é o destaque defensivo do Vasco na era Rafael Paiva; veja números

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







17/09/2024

No Vasco desde o ano passado, o lateral-direito Paulo Henrique viveu altos e baixos com a torcida. Em seu melhor momento com a camisa do Gigante da Colina, foi responsável pela assistência para o gol de Serginho, em São Januário, pela última rodada do Brasileirão. O gol decretou a permanência do Vasco na Série A.

Em outra grande oportunidade, marcou o gol da vitória da equipe contra o Botafogo, também em São Januário. Em 2024, porém, viveu a oscilação natural, assim como toda a equipe. Apesar disso, desde que Rafael Paiva assumiu a equipe, virou o grande destaque defensivo. Confira os números:

Desarmes: 56

Ações defensivas: 122

Duelos ganhos: 104

Além dos números, a persistência de Paulo Henrique é uma das suas principais qualidades. Conhecido por se doar até o último minuto, o lateral é um dos jogadores favoritos da torcida.

O PH, como é conhecido, chegou ao Vasco em 2023, emprestado pelo Atlético-MG. Após algumas semanas na "geladeira", ganhou a posição de titular e passou a ser essencial no elenco que escapou do rebaixamento na última temporada. Agora, assim como toda a equipe, vive um excelente momento.