Paulo Cesar Salomão renuncia à vice-presidência geral do Vasco

Paulo Cesar Salomão Filho não exerce mais funções no Vasco da Gama. Vice-presidente geral do clube e conselheiro, o advogado entregou carta de renúncia à diretoria no último dia 16 de dezembro após ser nomeado desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Por lei, ele não poderá acumular o novo cargo com funções de direção em clubes esportivos.

A saída de Salomão Filho ocorre em razão da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), que veda a magistrados o exercício de cargos em conselhos de administração de empresas ou funções de direção em entidades como clubes de futebol. Além da vice-presidência geral do Vasco, ele também integrava o Conselho de Administração da SAF vascaína.

Com a renúncia, Renato Brito Neto, segundo vice-presidente geral, assume a função na diretoria do clube.

Paulo Salomão (Foto: Divulgação/Sempre Vasco)

Paulo Cesar Salomão Filho foi nomeado para a vaga destinada à classe dos juristas no TRE-RJ, indicação feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante sua passagem pela diretoria, Salomão teve papel de destaque em um dos episódios mais relevantes da história recente do Vasco. Ele foi um dos principais responsáveis pela estratégia jurídica que resultou na concessão de uma decisão liminar que afastou a 777 Partners do controle da SAF do clube, em maio do ano passado, fortalecendo a posição da gestão comandada por Pedrinho.

