Vasco fecha Copa do Brasil com os três maiores públicos da competição; veja o ranking
Partida que recebeu torcedores foi o segundo confronto da semifinal contra o Fluminense
Apesar da derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, Vasco da Gama encerrou sua participação na competição com um feito expressivo fora das quatro linhas: esteve presente nos três maiores públicos da competição, todos realizados no Maracanã. Os números reforçam a força da torcida vascaína ao longo do torneio.
O maior público da Copa do Brasil 2025 foi registrado no segundo jogo da semifinal entre Fluminense e Vasco, que levou 67.560 torcedores ao Maracanã. Logo atrás aparece o confronto entre Vasco e Corinthians, também no estádio mais tradicional do país, com 67.111 presentes. Fechando o pódio, o duelo Vasco 2 x 1 Fluminense reuniu 64.990 torcedores.
Além da presença nos três primeiros lugares do ranking, o Vasco aparece novamente na lista com o primeiro jogo da final contra o Corinthians, na Neo Química Arena, evidenciando o alcance nacional da torcida cruzmaltina.
O Maracanã, por sua vez, foi palco de cinco dos dez maiores públicos da competição, consolidando-se como o estádio com maior capacidade de mobilização na Copa do Brasil 2025.
Maiores públicos da Copa do Brasil 2025
1. Fluminense 1 x 0 Vasco – Maracanã
Público total: 67.560 | Pagantes: 61.694
2. Vasco 1 x 2 Corinthians – Maracanã
Público total: 67.111 | Pagantes: 62.420
3. Vasco 2 x 1 Fluminense – Maracanã
Público total: 64.990 | Pagantes: 61.983
4. Flamengo 0 x 1 Atlético-MG – Maracanã
Público total: 64.681 | Pagantes: 60.394
5. Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG – Mineirão
Público total: 61.584 | Pagantes: 57.924
6. Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – Mineirão
Público total: 59.052 | Pagantes: 55.347
7. Fluminense 2 x 0 Bahia – Maracanã
Público total: 48.669 | Pagantes: 45.349
8. Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Neo Química Arena
Público total: 46.946 | Pagantes: 46.796
9. Corinthians 0 x 0 Vasco – Neo Química Arena
Público total: 46.616 | Pagantes: 46.439
10. Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Neo Química Arena
Público total: 46.023 | Pagantes: 45.527
