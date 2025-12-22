menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco fecha Copa do Brasil com os três maiores públicos da competição; veja o ranking

Partida que recebeu torcedores foi o segundo confronto da semifinal contra o Fluminense

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
16:28
Atualizado há 1 minutos
Mosaico torcida do Vasco
imagem cameraMosaico do Vasco no segundo jogo da final contra o Corinthians (Foto: WILLIAM FELISMINO/AGENCIA ENQUADRAR)
Apesar da derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, Vasco da Gama encerrou sua participação na competição com um feito expressivo fora das quatro linhas: esteve presente nos três maiores públicos da competição, todos realizados no Maracanã. Os números reforçam a força da torcida vascaína ao longo do torneio.

O maior público da Copa do Brasil 2025 foi registrado no segundo jogo da semifinal entre Fluminense e Vasco, que levou 67.560 torcedores ao Maracanã. Logo atrás aparece o confronto entre Vasco e Corinthians, também no estádio mais tradicional do país, com 67.111 presentes. Fechando o pódio, o duelo Vasco 2 x 1 Fluminense reuniu 64.990 torcedores.

Além da presença nos três primeiros lugares do ranking, o Vasco aparece novamente na lista com o primeiro jogo da final contra o Corinthians, na Neo Química Arena, evidenciando o alcance nacional da torcida cruzmaltina.

Torcida Vasco
Torcida do Vasco no segundo jogo da final entre Vasco e Corinthians (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress) Ekobanpress/Ekobanpress

O Maracanã, por sua vez, foi palco de cinco dos dez maiores públicos da competição, consolidando-se como o estádio com maior capacidade de mobilização na Copa do Brasil 2025.

Maiores públicos da Copa do Brasil 2025

1. Fluminense 1 x 0 Vasco – Maracanã

   Público total: 67.560 | Pagantes: 61.694

2. Vasco 1 x 2 Corinthians – Maracanã

   Público total: 67.111 | Pagantes: 62.420

3. Vasco 2 x 1 Fluminense – Maracanã

   Público total: 64.990 | Pagantes: 61.983

4. Flamengo 0 x 1 Atlético-MG – Maracanã

   Público total: 64.681 | Pagantes: 60.394

5. Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG – Mineirão

   Público total: 61.584 | Pagantes: 57.924

6. Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – Mineirão

   Público total: 59.052 | Pagantes: 55.347

7. Fluminense 2 x 0 Bahia – Maracanã

   Público total: 48.669 | Pagantes: 45.349

8. Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Neo Química Arena

   Público total: 46.946 | Pagantes: 46.796

9. Corinthians 0 x 0 Vasco – Neo Química Arena

   Público total: 46.616 | Pagantes: 46.439

10. Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Neo Química Arena

    Público total: 46.023 | Pagantes: 45.527

