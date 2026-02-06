Torcedores do Vasco mandam recado a Fernando Diniz após tropeço no Brasileirão

Em jogo de muitas chances claras desperdiçadas e polêmicas de arbitragem, Vasco e Chapecoense empataram por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, na noite desta quinta-feira (5), torcedores do Gigante da Colina mandaram recados ao técnico Fernando Diniz.

Quando a fase não é boa, nada dá certo. O Vasco teve amplo domínio, criou muitas oportunidades, mas não conseguiu derrotar a Chapecoense em São Januário. O Cruz-Maltino abriu o placar com Puma Rodríguez, teve chances de matar o jogo, mas sofreu o empate em golaço de falta de Jean Carlos no final.

Nas redes sociais, os torcedores do Vasco protestaram muito pelo tropeço diante de um adversário frágil. Na primeira rodada, o Gigante da Colina perdeu de virada para o Mirassol, e Fernando Diniz virou alvo de muitas críticas pelo começo ruim na competição. Veja os comentários sobre o treinador abaixo:

Fernando DIniz na partida entre Vasco x Chapecoense (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS) Mochila Press/Mochila Press

Veja comentários sobre Fernando Diniz

Como foi o jogo entre Vasco e Chapecoense

O Gigante da Colina teve, até aqui, sua melhor atuação na temporada de 2026, mas pecou justamente no principal: a eficiência. Com amplo domínio da partida e diversas oportunidades criadas, o Vasco não conseguiu transformar o volume de jogo em gols. Em um lance isolado na segunda etapa — e com mérito da Chapecoense — o adversário arrancou um ponto do Vasco fora de casa. Os aplausos que pareciam encaminhados ao apito final deram lugar a vaias e críticas ao trabalho de Fernando Diniz.

