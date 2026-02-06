Vasco x Chapecoense: ex-árbitra vê erro grave de Wilton Pereira Sampaio

Vasco e Chapecoense empataram por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (5), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a ex-árbitra Nadine Bastos, comentarista da Prime Vídeo, Wilton Pereira Sampaio cometeu um erro grave na partida.

continua após a publicidade

No primeiro tempo, Lucas Piton invadiu a área da Chapecoense, ameaçou cruzamento e fintou o marcador. A bola resvalou na mão do adversário, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou pênalti, e o VAR não recomendou revisão. Para Nadine Bastos, a penalidade deveria ser assinalada.

➡️Torcedores do Vasco apontam culpado por tropeço diante da Chapecoense

- Bate na barriga e depois no braço. Ele vem rastejando o braço, já não é um braço de apoio, já está estendido para trás, carrega a bola com o braço. Na minha opinião, o pênalti tem que ser marcado. Braço estendido não é mais braço de apoio - disse Nadine Bastos sobre o lance polêmico em Vasco x Chapecoense.

continua após a publicidade

➡️ Simulador do Brasileirão Série A

Fernando DIniz na partida entre Vasco x Chapecoense (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Veja lance polêmico

Como foi o jogo entre Vasco e Chapecoense

O Gigante da Colina teve, até aqui, sua melhor atuação na temporada de 2026, mas pecou justamente no principal: a eficiência. Com amplo domínio da partida e diversas oportunidades criadas, o Vasco não conseguiu transformar o volume de jogo em gols. Em um lance isolado na segunda etapa — e com mérito da Chapecoense — o adversário arrancou um ponto do Vasco fora de casa. Os aplausos que pareciam encaminhados ao apito final deram lugar a vaias e críticas ao trabalho de Fernando Diniz.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Vasco ou na Chapecoense no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.