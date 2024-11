Brasileirão: veja as chances de rebaixamento após a vitória do Athletico

Athletico Paranaense venceu o Atlético-MG (Foto: José Tramontin/Athletico)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória do Athletico Paranaense sobre o Atlético-MG, no último sábado (16), por 1 a 0, movimentou a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Furacão chegou aos 37 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O Departamento de Matemática da UFMG atualizou as chances de queda dos clubes para a Série B.

Com a vitória, as chances de rebaixamento do Athletico Paranaense ficaram em 26,3%. Primeiro clube no Z-4 com os mesmos 37 pontos, o Juventude tem 39,4%. Ambos também com 37 pontos, Fluminense e Criciúma têm 23,3% e 36,4%. Com 36 pontos, o Red Bull Bragantino tem probabilidade de cair de 45,8%.

Outros times também aparecem com chances de descer para a Série B, como o Vitória (21,5%), Grêmio (6,9%), Atlético-MG (1,1%), Corinthians (0,68%) e Vasco (0,046%). Segundo as estatísticas da UFMG, o Atlético-GO, último colocado, tem 99,98% de chances de cair, enquanto o Cuiabá, 19º, está com 98,5%.

Confira os jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Corinthians x Cruzeiro

Red Bull Bragantino x São Paulo

Athletico Paranaense x Atlético-GO

Criciúma x Vitória

Bahia x Palmeiras

Grêmio x Juventude

Cuiabá x Flamengo

Atlético-MG x Botafogo

Vasco x Internacional

Fluminense x Fortaleza

Chances de título no Brasileirão

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais também calculou as probabilidades de título. Líder com 68 pontos, o Botafogo tem 70,6% de chances de ser campeão, enquanto o vice-líder Palmeiras (64) está com 22,8%. Fortaleza (6%), Internacional (0,29%), Flamengo (0,19%) e São Paulo (0,13%) ainda têm possibilidades remotas.