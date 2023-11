Em tese, uma vitória do São Paulo não seria impossível de acontecer, afinal de contas se trata do atual campeão da Copa do Brasil. No entanto, o Tricolor Paulista tem a segunda pior campanha como visitante, com 8 pontos conquistados, melhor apenas do que o lanterna América-MG. Ambos não venceram fora de casa. O cenário piora ainda mais pelo fato do São Paulo não lutar por nada na competição, porém um fato pode trazer esperança ao vascaíno.